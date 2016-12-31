"Интер" может подписать Луиса Густаво

"Интер" может отказаться от трансфера полузащитника "Ливерпуля" Лукаса Лейвы в том случае, если удастся приобрести хавбека "Вольфсбурга" Луис Густаво.



По данным итальянских СМИ, трансфер Густаво является для "нерадзурри" приоритетным, Лейва будет подписан в том случае, если с "Вольфсбургом" договориться не удастся.