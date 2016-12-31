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"Челси" победил "Сток Сити"

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле нанес поражение "Стоук Сити" – 4:2.

Чемпионат Англии

19 тур

"Челси" - "Сток Сити" 4:2

Гол: Кэйхилл, 42, Инди, 47, Виллиан, 65, 71, Крауч, 69, Коста, 90+1

"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Фабрегас, (Матич, 82), Мозес, (Иванович, 90), Виллиан, (Чалоба, 86), Канте, Азар - Диего Коста.

"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Аллен, Адам, Афеллай, (Имбула, 74), Шакири, (Кркич, 73), - Крауч, Диуф.

Предупреждения: Мозес, 35, Фабрегас, 71, Диуф, 77, Алонсо, 77, Адам, 87

"Бёрнли" - "Сандерленд" 4:1

Гол: Грей, 31, 51, 53, Барнс, 67 (пен.) - Дефо, 71

"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни, Эрфилд, Дефур (Гудмундссон, 68), Бойд, Грэй (Воукс, 78), Барнс (Тарковски, 85)

"Сандерленд": Манноне, Джонс, ван Анхольт, Джилободжи, Коне (Ндонг, 24), О'Ши (Лав, 72), Янузай, Ларссон, Борини, Дефо, Аничебе (Пинар, 46)

Предупреждения: Джонс, 42, Марни, 45+2

"Суонси Сити" - "Борнмут" 0:3

Голы: Афобе, 25, Фрейзер, 45+1, Кинг, 88

"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор, Амат, Моусон, Бриттон (Корк, 66), Дайер, Сун Юн, Фер (Бэрроу, 38), Сигурдссон, Льоренте (Макбарни, 57)

"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Сурман (Гослинг, 89), Фрейзер (Смит, 73), Артер, Уилшир, Станислас (Кинг, 73), Афобе

Предупреждения: Юн, 1, Амат, 34
Теги: Челси Сток Сити
Сегодня, 20:08
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2
(1)
№2 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 20:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Коста просто монстр.
Последний гол сам соорудил!!
С победой синие!!
С Наступающим!!!!


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:14) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
СУПЕР-МАТЧ!!ЧЕЛСИ-ТОЛЬКО ВПЕРЕД!!!! blush


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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