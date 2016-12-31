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"Челси" победил "Сток Сити"
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Челси" на своем поле нанес поражение "Стоук Сити" – 4:2.
Чемпионат Англии
19 тур
"Челси" - "Сток Сити" 4:2
Гол: Кэйхилл, 42, Инди, 47, Виллиан, 65, 71, Крауч, 69, Коста, 90+1
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Фабрегас, (Матич, 82), Мозес, (Иванович, 90), Виллиан, (Чалоба, 86), Канте, Азар - Диего Коста.
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Аллен, Адам, Афеллай, (Имбула, 74), Шакири, (Кркич, 73), - Крауч, Диуф.
Предупреждения: Мозес, 35, Фабрегас, 71, Диуф, 77, Алонсо, 77, Адам, 87
"Бёрнли" - "Сандерленд" 4:1
Гол: Грей, 31, 51, 53, Барнс, 67 (пен.) - Дефо, 71
"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни, Эрфилд, Дефур (Гудмундссон, 68), Бойд, Грэй (Воукс, 78), Барнс (Тарковски, 85)
"Сандерленд": Манноне, Джонс, ван Анхольт, Джилободжи, Коне (Ндонг, 24), О'Ши (Лав, 72), Янузай, Ларссон, Борини, Дефо, Аничебе (Пинар, 46)
Предупреждения: Джонс, 42, Марни, 45+2
"Суонси Сити" - "Борнмут" 0:3
Голы: Афобе, 25, Фрейзер, 45+1, Кинг, 88
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор, Амат, Моусон, Бриттон (Корк, 66), Дайер, Сун Юн, Фер (Бэрроу, 38), Сигурдссон, Льоренте (Макбарни, 57)
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Сурман (Гослинг, 89), Фрейзер (Смит, 73), Артер, Уилшир, Станислас (Кинг, 73), Афобе
Предупреждения: Юн, 1, Амат, 34
Чемпионат Англии
19 тур
"Челси" - "Сток Сити" 4:2
Гол: Кэйхилл, 42, Инди, 47, Виллиан, 65, 71, Крауч, 69, Коста, 90+1
"Челси": Куртуа - Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Аспиликуэта - Фабрегас, (Матич, 82), Мозес, (Иванович, 90), Виллиан, (Чалоба, 86), Канте, Азар - Диего Коста.
"Сток Сити": Грант - Шоукросс, Питерс, Джонсон, Мартинс Инди - Аллен, Адам, Афеллай, (Имбула, 74), Шакири, (Кркич, 73), - Крауч, Диуф.
Предупреждения: Мозес, 35, Фабрегас, 71, Диуф, 77, Алонсо, 77, Адам, 87
"Бёрнли" - "Сандерленд" 4:1
Гол: Грей, 31, 51, 53, Барнс, 67 (пен.) - Дефо, 71
"Бернли": Хитон, Лоутон, Уорд, Кин, Ми, Марни, Эрфилд, Дефур (Гудмундссон, 68), Бойд, Грэй (Воукс, 78), Барнс (Тарковски, 85)
"Сандерленд": Манноне, Джонс, ван Анхольт, Джилободжи, Коне (Ндонг, 24), О'Ши (Лав, 72), Янузай, Ларссон, Борини, Дефо, Аничебе (Пинар, 46)
Предупреждения: Джонс, 42, Марни, 45+2
"Суонси Сити" - "Борнмут" 0:3
Голы: Афобе, 25, Фрейзер, 45+1, Кинг, 88
"Суонси Сити": Фабиански, Нотон, Тейлор, Амат, Моусон, Бриттон (Корк, 66), Дайер, Сун Юн, Фер (Бэрроу, 38), Сигурдссон, Льоренте (Макбарни, 57)
"Борнмут": Боруц, Фрэнсис, Дэниелс, Кук, Аке, Сурман (Гослинг, 89), Фрейзер (Смит, 73), Артер, Уилшир, Станислас (Кинг, 73), Афобе
Предупреждения: Юн, 1, Амат, 34
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