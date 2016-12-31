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"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал волевую победу над "Мидлсбро" (2:1).

Чемпионат Англии

19 тур

"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" 2:1

Голы: Лидбиттер, 67, Марсьяль, 85, Погба, 86

"Манчестер Юнайтед": Хеа, Бейи, Смоллинг (Рашфорд, 72), Валенсия, Блинд (Рохо, 64), Эррера, Феллайни (Мата, 64), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль

"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Френд, Чемберс, Гибсон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Форшоу, Рон, Траоре (Фабио, 82), Даунинг (Рамирес, 63), Негредо

Предупреждения: Блинд, 57, Чемберс, 90+2

"Лестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:0

Гол: Слимани, 20

"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Хут, Дринкуотер, Амарти, Грей (Окадзаки, 80), Олбрайтон, Марез (Фукс, 70), Слимани (Уллоа, 83)

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Куйяте (Фернандеш, 78), Антонио, Ноубл (Лансини, 57), Пайет, Айю (Фегули, 65), Кэрролл

Предупреждения: Хут, 44, Огбонна, 45, Амарти, 47, Олбрайтон, 66, Нордтвейт, 71, Шмейхель, 72, Симпсон, 83, Лансини, 84
Теги: Манчестер Юнайтед Мидлсбро Лестер Вест Хэм
Сегодня, 20:11
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(1)
№4 Написал: Konnekt (Сегодня, 20:43) #
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Болеет за:
«Ростов»
Ну как же, в новогоднюю ночь, да без чудес? Может потому, футбол был щедро приправлен острыми моментами и интригой, которая сохранялась до конца матча. Хотя и итог матча был предсказуем.
А нам всем, УДАЧИ в наступающем 2017 году, хорошего футбола и чистого неба над головой! blush


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Трещит Земля как пустой орех, как щепка трещит броня, какое мне дело до Вас до всех, а Вам до меня...
Регистрация: 3.10.2016
№3 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 20:37) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Drumer
зачем Лестер Мусу покупал, если вообще ему шансов не дают

Чтобы ЦСКА чемпионом не стал и в ЛЧ не попал, они за Акинфеева переживают....с Наступающим!


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№2 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 20:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
зачем Лестер Мусу покупал, если вообще ему шансов не дают
Регистрация: 11.01.2009
№1 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь,МЮ нашел игру!! relieved


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
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