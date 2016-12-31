"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч

В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал волевую победу над "Мидлсбро" (2:1).



Чемпионат Англии



19 тур



"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" 2:1



Голы: Лидбиттер, 67, Марсьяль, 85, Погба, 86



"Манчестер Юнайтед": Хеа, Бейи, Смоллинг (Рашфорд, 72), Валенсия, Блинд (Рохо, 64), Эррера, Феллайни (Мата, 64), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль



"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Френд, Чемберс, Гибсон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Форшоу, Рон, Траоре (Фабио, 82), Даунинг (Рамирес, 63), Негредо



Предупреждения: Блинд, 57, Чемберс, 90+2



"Лестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:0



Гол: Слимани, 20



"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Хут, Дринкуотер, Амарти, Грей (Окадзаки, 80), Олбрайтон, Марез (Фукс, 70), Слимани (Уллоа, 83)



"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Куйяте (Фернандеш, 78), Антонио, Ноубл (Лансини, 57), Пайет, Айю (Фегули, 65), Кэрролл



Предупреждения: Хут, 44, Огбонна, 45, Амарти, 47, Олбрайтон, 66, Нордтвейт, 71, Шмейхель, 72, Симпсон, 83, Лансини, 84