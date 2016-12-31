Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
20:08
"Челси" победил "Сток Сити" (2)
"Челси" победил "Сток Сити" (2)
16:13
"Ницца" планирует подписать Депая (2)
"Ницца" планирует подписать Депая (2)
15:22
Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным
Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным
13:02
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (12)
"Зенит": в новом году желаем вам двигаться только вперед - к большим победам и рекордам! (видео) (12)
11:36
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
Курбан Бердыев: благодаря поддержке болельщиков "Ростов" в сложной обстановке достиг небывалых высот (5)
11:12
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (11)
Евгений Гинер: в 2016 году ЦСКА столкнулся с трудностями, которые сделали нас лишь сильнее (видео) (11)
09:59
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
Антонио Конте: многим тяжело отказаться от фантастических предложений из Китая, но нужно уважать себя (1)
09:13
С Новым годом! (19)
С Новым годом! (19)
09:08
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (7)
Виктория Лопырева: главное, чтобы после ЧМ-2018 сказали: "Это классная страна и в ней живут классные люди!" (7)
"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч
В матче 19-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал волевую победу над "Мидлсбро" (2:1).
Чемпионат Англии
19 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" 2:1
Голы: Лидбиттер, 67, Марсьяль, 85, Погба, 86
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Бейи, Смоллинг (Рашфорд, 72), Валенсия, Блинд (Рохо, 64), Эррера, Феллайни (Мата, 64), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль
"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Френд, Чемберс, Гибсон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Форшоу, Рон, Траоре (Фабио, 82), Даунинг (Рамирес, 63), Негредо
Предупреждения: Блинд, 57, Чемберс, 90+2
"Лестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:0
Гол: Слимани, 20
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Хут, Дринкуотер, Амарти, Грей (Окадзаки, 80), Олбрайтон, Марез (Фукс, 70), Слимани (Уллоа, 83)
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Куйяте (Фернандеш, 78), Антонио, Ноубл (Лансини, 57), Пайет, Айю (Фегули, 65), Кэрролл
Предупреждения: Хут, 44, Огбонна, 45, Амарти, 47, Олбрайтон, 66, Нордтвейт, 71, Шмейхель, 72, Симпсон, 83, Лансини, 84
Чемпионат Англии
19 тур
"Манчестер Юнайтед" - "Мидлсбро" 2:1
Голы: Лидбиттер, 67, Марсьяль, 85, Погба, 86
"Манчестер Юнайтед": Хеа, Бейи, Смоллинг (Рашфорд, 72), Валенсия, Блинд (Рохо, 64), Эррера, Феллайни (Мата, 64), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль
"Мидлсбро": Вальдес, Эспиноса, Френд, Чемберс, Гибсон, Лидбиттер (Клейтон, 78), Форшоу, Рон, Траоре (Фабио, 82), Даунинг (Рамирес, 63), Негредо
Предупреждения: Блинд, 57, Чемберс, 90+2
"Лестер Сити" - "Вест Хэм Юнайтед" 1:0
Гол: Слимани, 20
"Лестер Сити": Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Морган, Хут, Дринкуотер, Амарти, Грей (Окадзаки, 80), Олбрайтон, Марез (Фукс, 70), Слимани (Уллоа, 83)
"Вест Хэм Юнайтед": Рэндольф, Крессвел, Рид, Огбонна, Нордтвейт, Куйяте (Фернандеш, 78), Антонио, Ноубл (Лансини, 57), Пайет, Айю (Фегули, 65), Кэрролл
Предупреждения: Хут, 44, Огбонна, 45, Амарти, 47, Олбрайтон, 66, Нордтвейт, 71, Шмейхель, 72, Симпсон, 83, Лансини, 84
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.