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"Урал" поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом

"Урал" на официальном сайте поздравил своих болельщиков с наступающим Новым годом.

"Дорогие болельщики!

Коллектив футбольного клуба «Урал» поздравляет вас с наступлением 2017-го года! Пусть новый год запомнится вам блестящими победами любимой команды! Крепкого вам здоровья, личного счастья, достижения намеченных целей и финансового благополучия!" - говорится в поздравлении.
Теги: Урал
Сегодня, 20:35
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