Марсель Шмельцер: меня запомнят как человека, который всю карьеру провел в "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.



" Если всё пойдёт так, как я планирую, то меня запомнят как человека, который всю карьеру провёл в "Боруссии". Это мало кому удавалось. Если так случится, я буду считать свою карьеру удачной", - цитирует Шмельцера 11 Freunde.