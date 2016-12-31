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Марсель Шмельцер: меня запомнят как человека, который всю карьеру провел в "Боруссии"

Защитник дортмундской "Боруссии" Марсель Шмельцер заявил, что хотел бы завершить карьеру в своём нынешнем клубе.

" Если всё пойдёт так, как я планирую, то меня запомнят как человека, который всю карьеру провёл в "Боруссии". Это мало кому удавалось. Если так случится, я буду считать свою карьеру удачной", - цитирует Шмельцера 11 Freunde.
Теги: Шмельцер Боруссия Д
Сегодня, 21:13
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