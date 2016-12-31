Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Диего Симеоне: я не покину "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне ещё раз подчеркнул, что не уйдет из мадридского клуба по окончании текущего сезона.

"Нет, я не покину "Атлетико", – цитирует Симеоне Marca.
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 21:33
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.