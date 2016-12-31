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"Марселю" в зимнее трансферное окно выделят 75 миллионов евро

Новый владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт выделит на усиление команды в период зимнего трансферного окна 75 миллионов евро, информирует L’Equipe.

Сообщается, что главный тренер команды Руди Гарсия и спортивный директор Андони Субисаррета уже начали поиск потенциальных новичков.
Сегодня, 22:12
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