"Марселю" в зимнее трансферное окно выделят 75 миллионов евро

Новый владелец "Марселя" Фрэнк Маккорт выделит на усиление команды в период зимнего трансферного окна 75 миллионов евро, информирует L’Equipe.



Сообщается, что главный тренер команды Руди Гарсия и спортивный директор Андони Субисаррета уже начали поиск потенциальных новичков.