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"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" на "Энфилде"

В матче 19-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принимал на своём поле "Манчестер Сити".

Чемпионат Англии

19 тур

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 1:0

Голы: Вейналдум, 8

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер, Хендерсон (Ориги, 64), Джан, Вейналдум, Лаллана, Мане (Лейва, 89), Фирмино

"Манчестер Сити": Браво, Сабалета (Навас, 86), Коларов, Отаменди, Стоунс, Яя Туре (Ихеаначо, 89), Стерлинг, Фернандиньо, Сильва, Де Брёйне, Агуэро

Предупреждения: Клаван, 7, Джан, 75, Отаменди, 90+3
Теги: Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 22:28
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