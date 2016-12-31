Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тоттенхэм" претендует на Стивена Н'Зонзи

"Тоттенхэм" намерен побороться за полузащитника "Севильи" Стивена Н`Зонзи, утверждает Talksport. Французский хавбек хочет покинуть испанский клуб в январе.

На Н`Зонзи также претендуют "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити" и "Ювентус"
Теги: Тоттенхэм
Вчера, 22:49
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.