ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля

Полузащитник "Челси" Марко ван Гинкель может вернуться в ПСВ, информирует TMW.



Сообщается, что клуб из Эйндховена намерен снова арендовать голландского хавбека.