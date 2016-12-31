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ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля

Полузащитник "Челси" Марко ван Гинкель может вернуться в ПСВ, информирует TMW.

Сообщается, что клуб из Эйндховена намерен снова арендовать голландского хавбека.
Теги: ПСВ
Вчера, 23:43
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