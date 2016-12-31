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Владислав Калитвинцев может перейти в "Эрцгебирг"

Полузащитник киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев интересен немецкому "Эрцгебирге", информирует Bild.

По итогам первого круга розыгрыша второй немецкой Бундеслиги "Эрцгебирге" набрал 13 очков в 17 матчах и занимает предпоследнюю 17-ю позицию турнирной таблицы.
Вчера, 23:44
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