Вилфрид Бони в зимнее трансферное окно может перебраться в "Бешикташ"

Нападающий "Сток Сити" Вилфрид Бони в зимнее трансферное окно может перебраться в Турцию.



По информации The Sentinel, в услугах 28-летнего форварда заинтересован "Бешикташ", который в ближайшие дни сделает официальное предложение о трансфере.