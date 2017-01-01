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Вилфрид Бони в зимнее трансферное окно может перебраться в "Бешикташ"

Нападающий "Сток Сити" Вилфрид Бони в зимнее трансферное окно может перебраться в Турцию.

По информации The Sentinel, в услугах 28-летнего форварда заинтересован "Бешикташ", который в ближайшие дни сделает официальное предложение о трансфере.
Теги: Сток Сити Бешикташ
Сегодня, 10:05
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№1 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 12:31) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Зеня не спать...
Регистрация: 8.09.2011
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