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Болельщики "Ростова" выбрали Сослана Джанаева лучшим игроком года

Болельщики "Ростова" признали вратаря Сослана Джанаева лучшим футболистом команды в 2016 году.

Джанаев набрал 41,8% голосов, опередив полузащитника Тимофея Калачёва (18,5%). Третье место по итогам голосования занял иранский нападающий Сердар Азмун (18,3%).

В результате голосований, которые продолжались всю неделю другие номинации распределились следующим образом:

- Лучший защитник – Сесар Навас (Денис Терентьев получает приз зрительских симпатий);

- Лучший полузащитник – Александр Ерохин;

- Лучший бомбардир – Сердар Азмун ;

- Лучший гол в первой части сезона РФПЛ – мяч Александра Гацкана в ворота ЦСКА;

- Лучший гол «Ростова» в Лиге чемпионов – мяч Кристиана Нобоа в ворота "Баварии".

ФК "Ростов"
Теги: Ростов Джанаев
Сегодня, 12:10
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№1 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:24) #
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Всё справедливо!
Джанаев сейчас великолепен!
Реакция, концентрация, умение "читать" ситуации у ворот, подсказки полевым игрокам - всё на уровне!
Регистрация: 6.08.2008
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