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Валерий Рейнгольд: как бы из Луиса Адриано не получился новый Лукас Барриос

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд поделился мнением о возможном приобретении красно-белыми нападающего "Милана" Луиса Адриано.

– Еще говорится, что "Спартак" и "Милан" почти согласовали трансфер нападающего Луиса Адриано, который ранее выступал в "Шахтере". Москвичам нужен нападающий, который за два года в Италии забил четыре гола?

– Если Каррера хочет – берите. Я же Адриано не вижу. И говорить о нем, как о возможном усилении – не могу. Статистика же бразильца говорит за себя. И он тоже не молод. Ему 29 лет. Возрастному футболисту тяжело справляться с нагрузками. Как бы не получили нового Лукаса Барриоса. Лучше брать молодежь.

Советский спорт
Теги: Рейнгольд Адриано Спартак
Сегодня, 12:33
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(3)
№7 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Если он так хорош,то почему китайцы не заинтересовались?
Регистрация: 27.07.2013
№6 Написал: челсик Россия (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Спартак»
Согласен на него надо играть . А в спартаке сейчас атака колективная
Регистрация: 16.06.2015
№5 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:00) #
  • +1
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Цитата: VS1976
Сомнительный трансфер...

Цитата: Chell
действительно сомнительный трансфер

В таком случае и Самедов - сомнительный трансфер.
Или российский паспорт Самедова все его недостатки перекрывает? smirk
Регистрация: 6.08.2008
№4 Написал: Chell (Сегодня, 12:58) #
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действительно сомнительный трансфер, Милан его бесплатно отдает, а они деньги считать умеют, с дугой стороны если Каррера настаивает, ему виднее!
Регистрация: 28.10.2016
№3 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:56) #
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ВАЛЕРИЙ РЕЙНГОЛЬД: КАК БЫ ИЗ ЛУИСА АДРИАНО НЕ ПОЛУЧИЛСЯ НОВЫЙ ЛУКАС БАРРИОС

Если бы тогда, когда в Спартаке был Барриос, главным тренером являлся Каррера, а не эти "бывшие отличные игроки Спартака", то Барриос показал бы всем соперникам при нём, где раки зимуют! angry
– Если Каррера хочет – берите. Я же Адриано не вижу.

Так подойди к Каррере.
Подискутируйте на эту тему.

Может, он тебя к себе в штаб порекомендует.
Ясновидящим. laughing
Регистрация: 6.08.2008
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 12:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Сомнительный трансфер...
От нас, как всегда, ничего не зависит. Остается только надеяться на профессионализм этого игрока.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 12:40) #
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  •  (7)

Охринеть. Возрастной футболист в 29. Я до 40 пахал как и в 20.
Регистрация: 26.05.2012
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