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Герман Ткаченко: "Зенит" не готов отпускать Олега Шатова в "Ливерпуль"

Президент компании ProSport Management Герман Ткаченко рассказал о том, что полузащитником "Зенита" Олегом Шатовым интересуется "Ливерпуль".

"В начале декабря с представителем моей компании связался Бари Хантер, один из двух людей, которые в "Ливерпуле" ведут переговоры по футболистам. "Ливерпулю" и конкретно Юргену Клоппу нравится Шатов, они следят за ним.

Сейчас сложилась ситуация, что Мане уехал на Кубок Африки. У Шатова была операция, и "Зенит" не готов отпускать его на замену Мане. Даю вам слово мужчины, что такой телефонный разговор был", - цитирует Ткаченко "Матч ТВ".
Теги: Ткаченко Шатов Зенит Ливерпуль
Сегодня, 12:55
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№3 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 13:39) #
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Для Шатова был бы вариант.Зенит ему ,по моему,уже надоел.Психологически.На роль лидера по разным причинам,Шатов не потянул.В игре не прибавляет.Может из за не оптимального состояния,может,потолка достиг.Смена декораций могла бы подстегнуть.
Для Зенита терять "паспортиста" такого уровня,конечно,плохо.Денег,ка
к в Китае,не дадут.Найти адекватную замену в условиях лимита почти невозможно.Поэтому будет Олег у нас пылить.Пока лимит в силе.
Регистрация: 11.08.2008
№2 Написал: скептик (Сегодня, 13:36) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ты еще мамой поклянись ))) Если бы разговор был и наметилась конкретика , то молчал бы сейчас как рыба об забор . А это просто надувание щек
Регистрация: 26.11.2016
№1 Написал: Raul7 (Сегодня, 13:21) #
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Ну правильно, чтоб потом не сказали вы кого нам продали)))
Регистрация: 9.12.2016
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