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Денис Глушаков: до сих пор травим Фернандо по поводу лишнего веса

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от бразильского легионера красно-белых Фернандо.

"Каким Фернандо пришел в "Спартак"? Пышечка, булочка. Мы смеялись – ноги иксиком, бегал, вес сбрасывал.

Он играл против нас за сборную Бразилии в Лондоне. Хороший футболист с хорошей техникой, может подержать мяч. До сих пор травим: "Давай поаккуратнее, пока сбросишь вес – чемпионат закончится, на пляже поменьше пива", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
Теги: Глушаков Спартак Фернандо
Сегодня, 12:59
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