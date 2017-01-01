Денис Глушаков: до сих пор травим Фернандо по поводу лишнего веса

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
12:23
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Новогоднее настроение: Алькантара отдаёт пас на Санта Клауса, приняв его за партнёра (ВИДЕО) (2)
Вчера 23:44
Франк де Бур отказался возглавить "Суонси"
Франк де Бур отказался возглавить "Суонси"
Вчера 23:43
ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля
ПСВ хочет снова арендовать Марко ван Гинкеля
Вчера 22:49
"Тоттенхэм" претендует на Стивена Н'Зонзи
"Тоттенхэм" претендует на Стивена Н'Зонзи
Вчера 22:28
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" на "Энфилде" (6)
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" на "Энфилде" (6)
Вчера 22:23
Жозе Моуринью: футболисты "Манчестер Юнайтед" действовали феноменально в матче с "Мидлсбро"
Жозе Моуринью: футболисты "Манчестер Юнайтед" действовали феноменально в матче с "Мидлсбро"
Вчера 21:33
Диего Симеоне: я не покину "Атлетико"
Диего Симеоне: я не покину "Атлетико"
Вчера 20:44
Александр Гребенщиков покинет пост президента "Ростова" (3)
Александр Гребенщиков покинет пост президента "Ростова" (3)
Вчера 20:11
"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч (4)
"Манчестер Юнайтед" спасся от поражения в игре с "Мидлсбро", Погба забил победный мяч (4)
Вчера 20:08
"Челси" победил "Сток Сити" (3)
"Челси" победил "Сток Сити" (3)
Вчера 20:05
"Интер" может подписать Луиса Густаво
"Интер" может подписать Луиса Густаво
Вчера 19:48
Менса может сменить "Анжи" на "Коламбус"
Менса может сменить "Анжи" на "Коламбус"
Вчера 18:26
"Локомотив" присматривается к Веллитону, Боли и Мбенгу (2)
"Локомотив" присматривается к Веллитону, Боли и Мбенгу (2)
Вчера 18:09
Василий Уткин: желаю "Уралу" вылета за все художества (35)
Василий Уткин: желаю "Уралу" вылета за все художества (35)
Вчера 17:29
Александр Караваев продолжит карьеру в "Фенербахче" (7)
Александр Караваев продолжит карьеру в "Фенербахче" (7)
Вчера 17:16
Президент "Торино": мы не сможем выкупить Харта
Президент "Торино": мы не сможем выкупить Харта
Вчера 16:26
Микаэль Брага: Ломбертс сильнее Новосельцева и Нету (7)
Микаэль Брага: Ломбертс сильнее Новосельцева и Нету (7)
Вчера 16:13
"Ницца" планирует подписать Депая (2)
"Ницца" планирует подписать Депая (2)
Вчера 16:04
"Борнмут" следит за полузащитником "Дженоа"
"Борнмут" следит за полузащитником "Дженоа"
Вчера 15:22
Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным (1)
Тимофей Калачев: постараемся сделать все возможное, чтобы 2017-й получился таким же прекрасным (1)
Вчера 15:18
Президент "Баварии": совершенно неправильно, что в Германии антироссийские настроения (3)
Президент "Баварии": совершенно неправильно, что в Германии антироссийские настроения (3)
Вчера 14:51
"Милан" хочет видеть у себя Сержа Орье
"Милан" хочет видеть у себя Сержа Орье
Вчера 14:30
Марлос выбран игроком года в "Шахтере"
Марлос выбран игроком года в "Шахтере"
Вчера 13:31
СМИ: "Спартак" заплатит за Луиса Адриано 1 млн евро (50)
СМИ: "Спартак" заплатит за Луиса Адриано 1 млн евро (50)
Денис Глушаков: до сих пор травим Фернандо по поводу лишнего веса
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поделился впечатлениями от бразильского легионера красно-белых Фернандо.
"Каким Фернандо пришел в "Спартак"? Пышечка, булочка. Мы смеялись – ноги иксиком, бегал, вес сбрасывал.
Он играл против нас за сборную Бразилии в Лондоне. Хороший футболист с хорошей техникой, может подержать мяч. До сих пор травим: "Давай поаккуратнее, пока сбросишь вес – чемпионат закончится, на пляже поменьше пива", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
"Каким Фернандо пришел в "Спартак"? Пышечка, булочка. Мы смеялись – ноги иксиком, бегал, вес сбрасывал.
Он играл против нас за сборную Бразилии в Лондоне. Хороший футболист с хорошей техникой, может подержать мяч. До сих пор травим: "Давай поаккуратнее, пока сбросишь вес – чемпионат закончится, на пляже поменьше пива", - цитирует Глушакова "Матч ТВ".
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.