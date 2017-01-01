Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: я рационально рассуждаю, время Самедова ушло

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал возможный переход в стан красно-белых хавбека "Локомотива" Александра Самедова.

– Завис в воздухе переход Александра Самедова из "Локомотива" в "Спартак". За него требуют пять миллионов евро…

– Ему 32 года. Его физическое состояние под большим вопросом. Нагрузки на игрока его амплуа – огромные. Справится ли Самедов? Громадные сомнения. Ладно, если бы Александру было 25 лет. В "Спартаке" хватает футболистов, которые могут "закрыть" фланги. Вскоре и Андрею Ещенко будет 33 года. Что получится на правом фланге? И опять же надо знать, кто хочет видеть Самедова в "Спартаке".

– Здесь уже точно Каррера.

– Раз Каррера, я не беру свои слова назад, а просто говорю о том, что не в восторге от такого приобретения. Я просто рационально рассуждаю. Время Самедова ушло.

Советский спорт
Теги: Самедов Рейнгольд Спартак
Сегодня, 13:08
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: челсик Россия (Сегодня, 13:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Спартаку он сейчас точно не нужен
Регистрация: 16.06.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.