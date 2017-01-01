Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Денис Глушаков: Промес всех "братухами" называет, а мы – его

Капитан "Спартака" Денис Глушаков рассказал о познаниях в русском языке у голландского форварда красно-белых Квинси Промеса.

"Промес не только в рекламе бытовой техники ко мне обращается "братуха" – он и в жизни так говорит. Всем. Он нас "братухами" называет, мы – его.

Квинси вообще молодец. Хорошо по-русски говорит, много слов выучил. А "братуха" – любимое", - цитирует Глушакова "Советский спорт".
Теги: Глушаков Промес Спартак
Сегодня, 13:39
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.