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Китайский клуб готов увеличить предложение "Челси" по Диего Косте до 80 млн фунтов

Клуб китайской "Тяньцзинь Сунцзян" готов улучшить свое предложение по форварду "Челси" Диего Косте, сообщает The Sun.

Ранее китайцы предлагали за нападающего £50 млн лондонскому клубу, а зарплата футболиста должна была составить £480 тыс. в неделю. Англичане ответили твердым отказом. После этого представители "Тяньцзинь Сунцзян" приняли решение повысить свое предложение до £80 млн.

Газета.ru
Теги: Диего Коста Челси
Сегодня, 14:54
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(0)
№3 Написал: art83 (Сегодня, 16:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Плохо для футбола такие деньги отдавать за обычных людей которые мяч пинают.
Регистрация: 17.09.2010
№2 Написал: руни (Сегодня, 15:53) #
  • -4
  •  (4)

Цитата: Vados
У китайцев деньги куры не клюют, че

У китайцев деньги клюют - они не такие косые как советские воры
Регистрация: 13.11.2016
№1 Написал: Vados (Сегодня, 15:06) #
  • -2
  •  (4)

У китайцев деньги куры не клюют, че им Месси не купить smirk
Регистрация: 1.12.2016
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