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Китайский клуб готов увеличить предложение "Челси" по Диего Косте до 80 млн фунтов
Клуб китайской "Тяньцзинь Сунцзян" готов улучшить свое предложение по форварду "Челси" Диего Косте, сообщает The Sun.
Ранее китайцы предлагали за нападающего £50 млн лондонскому клубу, а зарплата футболиста должна была составить £480 тыс. в неделю. Англичане ответили твердым отказом. После этого представители "Тяньцзинь Сунцзян" приняли решение повысить свое предложение до £80 млн.
Газета.ru
Ранее китайцы предлагали за нападающего £50 млн лондонскому клубу, а зарплата футболиста должна была составить £480 тыс. в неделю. Англичане ответили твердым отказом. После этого представители "Тяньцзинь Сунцзян" приняли решение повысить свое предложение до £80 млн.
Газета.ru
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