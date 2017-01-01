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Георги Миланов: уже начали вести переговоры с ЦСКА о новом контракте

Полузащитник ЦСКА и сборной Болгарии Георги Миланов сообщил о переговорах с красно-синими о новом контракте.

"Мой контракт с ЦСКА истекает через полтора года. Сейчас я остаюсь там. На самом деле есть достаточно большой интерес ко мне, но моё желание - остаться в ЦСКА.

Мы уже начали вести переговоры о новом контракте. Моё желание и желание клуба совпадает, так что время покажет", - приводит слова 24-летнего футболиста "Чемпионат" со ссылкой на Novsport.
Теги: ЦСКА Миланов
Сегодня, 15:03
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(1)
№3 Написал: lanc77 Ульяновск (Сегодня, 18:01) #
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Болеет за:
ЦСКА
Косячник еще тот. Поле не видит. Голову вниз и побежал. Из этого было много привозов. Не нужен в команде.
Регистрация: 30.07.2013
№2 Написал: vemel (Сегодня, 15:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
А он нам нужен ?
Регистрация: 3.12.2015
№1 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 15:04) #
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Болеет за:
ЦСКА
зачем???
Регистрация: 11.01.2009
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