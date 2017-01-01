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"Барселона" может поспорить с "Реалом" за Пауло Дибалу

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала может продолжить карьеру в "Барселоне", сообщает Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось об интересе к 23-летнему аргентинскому футболисту со стороны "Реала", что Дибала приостановил переговоры о продлении контракта с "Ювентусом" из-за заинтересованности мадридского клуба.

Однако продление контракта до 2021 года не помешает игроку перебраться в один из испанских топ-клубов летом. Вероятна ситуация, при которой Пауло придется выбирать между "Реалом" и "Барселоной".

Газета.ru
Теги: Барселона Реал Дибала
Сегодня, 15:42
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