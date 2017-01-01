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Жозе Моуринью: если будет реальное предложение по Депаю, мы его продадим

"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с нападающим сборной Нидерландов Мемфисом Депаем, рассказал главный тренер клуба Жозе Моуринью.

"На мое отношение к Депаю повлияли слухи о том, что он хочет нас покинуть в зимнее трансферное окно. Так что если у нас будет реальное предложение, то мы продадим его", - цитирует Моуринью Sky Sports.

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" рассматривает возможность приобретения 22-х летнего игрока "МЮ".
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Депай
Сегодня, 15:47
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