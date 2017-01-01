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Герман Ткаченко: между "Ливерпулем" и "Боруссией" Смолов выбрал бы, конечно, Дортмунд

Герман Ткаченко, представитель интересов нападающего "Краснодара" Федора Смолова, рассказал о возможном переходе футболиста сборной России в другой клуб.

"Ближайшее окно и последующие два – хороший период, когда Федор может попробовать сыграть на более высоком уровне. Но для этого должны сойтись звезды. Подтвержденной информации, что Смолова звали из "Ливерпуля", нет.

Мы встречались с людьми из этого клуба, обсуждали, что есть такой нападающий. Но конкретного предложения не было. Если б было от "Ливерпуля" и "Боруссии", то выбрали бы, конечно, Дортмунд. Для Феди очень важно, чтобы игра команды была подстроена под его хорошие качества", – цитирует Ткаченко "Матч ТВ".
Теги: Ткаченко Смолов
Сегодня, 15:53
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6
(1)
№6 Написал: kik.sa2016 (Сегодня, 18:02) #
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  •  (0)

А чем плохо в Краснодаре?
Регистрация: 10.08.2016
№5 Написал: Ditrih (Сегодня, 17:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
если бы бабушка была бы дедушкой...)))
Регистрация: 1.06.2014
№4 Написал: Drumer Тверь (Сегодня, 17:10) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Смолов ща выбирает между Барсой и Реалом, жаль только в фифе
Регистрация: 11.01.2009
№3 Написал: scikuni (Сегодня, 16:39) #
  • -4
  •  (6)

оставьте смолова там где ему лучше и всем лучше от этого

Игорь Владимирович,
свинных даже в китай не зовут


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пожалста свиньи больше минусов!
Регистрация: 18.05.2016
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:27) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Ткаченко и Смолов, бабушка и куй.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 16:14) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
"Я волком бы выгрыз..." - да нех*ем грызть.
Смолов бы выбрал... Да ток его не особо зовут.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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