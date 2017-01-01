Помощник Карло Анчелотти возглавит "Суонси"

Новым главным тренером "Суонси Сити" станет Пол Клемент, сообщает The Telegraph.



с 44-летним англичанином, который сейчас является помощником главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, достигнута принципиальная договорённость.



"Суонси" после 19 матчей располагается на последней строчке.