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Помощник Карло Анчелотти возглавит "Суонси"

Новым главным тренером "Суонси Сити" станет Пол Клемент, сообщает The Telegraph.

с 44-летним англичанином, который сейчас является помощником главного тренера "Баварии" Карло Анчелотти, достигнута принципиальная договорённость.

"Суонси" после 19 матчей располагается на последней строчке.
Теги: Суонси
Сегодня, 16:30
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