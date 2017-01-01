Чезаре Пранделли заявил, что руководство "Валенсии" не выполнило трансферные обещания

Итальянский специалист Чезаре Пранделли рассказал о своем увольнении из "Валенсии", заявил, что руководство клубов не выполнило свое обещание.



"Питер Лим сказал мне, что в январское трансферное окно будут приобретены четверо игроков. Но 29 декабря план изменился - Симоне Дзадза или один полузащитник. Я хотел видеть Дзадзу в составе 27 декабря, но, к моему удивлению, когда я вернулся из отпуска, его не было", - цитирует специалиста Marca.