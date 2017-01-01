Клаудио Раньери: горжусь, что не пропустили от "Вест Хэма"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери после матча 19-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (1:0) отметил, что горд за свою команду, которая смогла завершить матч без пропущенных мячей.



"Я горжусь тем, что мы смогли завершить матч без пропущенных голов. Сегодняшний результат очень важен для команды. У "Вест Хэма" было несколько хороших моментов, но мы смогли закрыть им пространство. Сегодня нам была нужна поддержка болельщиков, и они были вместе с нами", - цитирует Раньери ВВС.