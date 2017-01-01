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Юрген Клопп: в матче с "Манчестер Сити" мы не смогли создать большого количества моментов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити" (1:0) в 19-м туре чемпионата Англии.

"Нужно отметить класс "Манчестер Сити" и саму ситуацию – когда сильно выкладываешься в матче, очень хочется победить. Слава богу, у нас получилось. Нам играть снова уже в понедельник.

Было сложно, мы не могли создать большого количества шансов. Мы защищались действительно хорошо и забили классный гол. Вероятно, наши моменты были получше.

Во втором тайме мы много теряли мяч – это большая проблема для нас, хотя я не знаю, были ли у них реальные возможности забить", - цитирует Клоппа BBC.
Теги: Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Сегодня, 17:11
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