Гари Линекер: я никогда больше не повторю: в этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что вряд ли "Лестер" в ближайшее время выиграет вновь английский чемпионат.



"Я никогда больше не повторю этого. В этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии", – написал на своей странице в твиттере Линекер.