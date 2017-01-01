Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Гари Линекер: я никогда больше не повторю: в этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер считает, что вряд ли "Лестер" в ближайшее время выиграет вновь английский чемпионат.

"Я никогда больше не повторю этого. В этом году "Лестер" выиграл чемпионат Англии", – написал на своей странице в твиттере Линекер.
Теги: Линекер Лестер
Сегодня, 17:30
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.