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Харри Кейн забил 59 голов в 100 первых матчах в АПЛ

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн отметился дублем в матче чемпионата Англии против "Уотфорда".

Таким, образом в первых 100 матчах в АПЛ игрок сборной Англии забил 59 голов. Столько же голов в первых 100 матчах в АПЛ было на счету бывшего нападающего "Арсенала" Тьерри Анри, сообщает Opta.
Теги: Кейн Тоттенхэм Уотфорд
Сегодня, 18:16
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