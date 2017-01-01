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"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"

Чемпионат Англии

19 тур

"Арсенал" - "Кристал Пэлас" 2:0

Голы: Жиру, 17, Айуоби, 56

"Арсенал": Чех, Бельерин, Монреаль, Паулиста, Косельни , Джака, Эль-Ненни (Коклен, 72), Перес (Рэмси, 72), Жиру, Айуоби (Окслейд-Чемберлен, 77), Санчес


"Кристал Пэлас" : Хеннесси, Уорд, Келли, Данн, Томкинс, Панчеон, Таунсенд (Ён, 71), Фламини, Кабай (Матч, 65), Заха, Бентеке (Кэмпбелл, 77)

Предупреждения: Монреаль, 83, Томкинс, 90
Теги: Арсенал Кристал Пэлас
Сегодня, 20:51
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