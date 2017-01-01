Антонио Конте: хочу, чтобы Куртуа остался в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что голкипер Тибо Куртуа не покинет лондонский клуб.



"Такой вратарь, как Тибо, заслуживает остаться в "Челси" на многие годы, стать тем футболистом, который будет писать историю команды, легендой.



Куртуа – игрок "Челси". Я хочу, чтобы он остался здесь. Вижу его игроком "Челси" на многие годы. Я хочу этого, и клуб хочет. Надеюсь, Тибо повторит карьеру Буффона", - цитирует Конте Daily Mail.