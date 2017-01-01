Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Антонио Конте: хочу, чтобы Куртуа остался в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте надеется, что голкипер Тибо Куртуа не покинет лондонский клуб.

"Такой вратарь, как Тибо, заслуживает остаться в "Челси" на многие годы, стать тем футболистом, который будет писать историю команды, легендой.

Куртуа – игрок "Челси". Я хочу, чтобы он остался здесь. Вижу его игроком "Челси" на многие годы. Я хочу этого, и клуб хочет. Надеюсь, Тибо повторит карьеру Буффона", - цитирует Конте Daily Mail.
Теги: Конте Куртуа Челси
Сегодня, 21:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.