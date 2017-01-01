Юрген Клопп: в Гетце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике "Боруссии" Марио Гетце.



"Марио всегда получал травмы некстати. И в целом он ещё не вошёл в соответствующий ритм игры. Но в Гётце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол точно так же, как он не может разучиться ездить на велосипеде", - цитирует Клоппа Bild.