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Юрген Клопп: в Гетце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о полузащитнике "Боруссии" Марио Гетце.

"Марио всегда получал травмы некстати. И в целом он ещё не вошёл в соответствующий ритм игры. Но в Гётце, как и раньше, дремлет игрок мирового класса. Человек не может разучиться играть в футбол точно так же, как он не может разучиться ездить на велосипеде", - цитирует Клоппа Bild.
Теги: Клопп Гетце
Сегодня, 21:50
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