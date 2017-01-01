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Криштиану Роналду: футболист должен иметь свой стиль игры
Форвард "Реала" Криштиану Роналду заявил, что никогда не пытался копировать игру других футболистов.
"Я никого не копирую, мне это не нравится. Футболист должен иметь свой стиль игры. Что же касается тех футболистов, игрой которых я восхищался, то сложно отметить одного. И это трудно делать не только в футболе", - приводит слова Роналду Marca со ссылкой на зарубежные СМИ.
"Я никого не копирую, мне это не нравится. Футболист должен иметь свой стиль игры. Что же касается тех футболистов, игрой которых я восхищался, то сложно отметить одного. И это трудно делать не только в футболе", - приводит слова Роналду Marca со ссылкой на зарубежные СМИ.
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