Хуан Бернат надеется вернуться в сборную Испании

Защитник "Баварии" Хуан Бернат намерен добиться вызова в национальную сборную Испании.



"Каждый футболист хочет играть за национальную команду. Мой дебют за сборную получился удачным. Но потом я не принял участия в чемпионате Европы. Наш тренер поговорил со мной, но у меня была проблема с коленом, и на турнир поехал другой игрок. Знаю, что Лопетеги знает меня хорошо. Если буду играть в "Баварии", то будет шанс вернуться в сборную Испании", - приводит слова Берната Marca.