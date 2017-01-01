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Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео)

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что гол нападающего "Арсенала" Оливье Жиру в матче против "Кристал Пэлас" может считаться лучшим голом сезона.

Французский форвард отличился "ударом скорпиона".

Теги: Жиру Арсенал Кристал Пэлас
Вчера, 23:12
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6
(3)
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 01:32) #
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Болеет за:
«Спартак»
голище


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 01:08) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Красиво и вся комбинация была сыграна четко.


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a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Регистрация: 2.05.2014
№4 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 00:08) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
"Поздравляю! Такое бывает раз в жизни и то не у каждого."
Свезло, молодец.


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Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№3 Написал: Ramon Москва, Крылатское (Вчера, 23:44) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
красавелла


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http://www.youtube.com/watch?v=UXAfEPoiNP0
Регистрация: 1.08.2007
№2 Написал: пончевед (Вчера, 23:32) #
  • -3
  •  (7)

Французский форвард отличился "ударом скорпиона".
а я то наивно полагал что удар скрпиона двумя ногами наносится.как это делал Игита.
Регистрация: 6.09.2011
№1 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:24) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
зае.бись!!!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
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