Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео)

Бывший защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер выразил мнение, что гол нападающего "Арсенала" Оливье Жиру в матче против "Кристал Пэлас" может считаться лучшим голом сезона.



Французский форвард отличился "ударом скорпиона".



