Андрес Иньеста: надеюсь, что для блага команды и клуба Месси останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста надеется, что форвард каталонского клуба Лионель Месси продлит контракт и останется в команде.



"Надеюсь, что для блага команды и клуба Месси останется в "Барселоне". Месси – необходимый футболист для завоевания титулов. Это моё единственное желание, и я вижу Месси только в футболке "Барселоны", - цитирует Иньесту Marca.