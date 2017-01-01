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Андрес Иньеста: надеюсь, что для блага команды и клуба Месси останется в "Барселоне"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста надеется, что форвард каталонского клуба Лионель Месси продлит контракт и останется в команде.

"Надеюсь, что для блага команды и клуба Месси останется в "Барселоне". Месси – необходимый футболист для завоевания титулов. Это моё единственное желание, и я вижу Месси только в футболке "Барселоны", - цитирует Иньесту Marca.
Теги: Иньеста Месси Барселона
Вчера, 23:35
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