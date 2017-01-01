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Хосеп Гвардиола: мы проиграли "Ливерпулю" в равной игре

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче с "Ливерпулем" (0:1) в 19-м туре чемпионата Англии.

"Мы потерпели поражение в равной игре. В первом тайме нам не удалось создать много моментов, но это же можно сказать и о "Ливерпуле". В первые 10 минут второго тайма соперник был лучше, после чего игра несколько изменилась: контроль был за нами, мы были очень агрессивны и создали больше моментов, но это ни к чему не привело", - цитирует Гвардиолу Goal.com.
Теги: Гвардиола Манчестер Сити Ливерпуль
Вчера, 23:57
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№1 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Спартак»
это тебе не Испания и не Германия, привык самой сильной командой лохов выносить
Регистрация: 26.07.2014
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