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СМИ: "Зенит" еще намерен приобрести защитника, хавбека и, возможно, форварда

Стали известны планы "Зенита" на зимнюю трансферную кампанию.

Питерцы до закрытия зимнего окна планируют приобрести центрального защитника, универсального хавбека и, возможно, нападающего, информирует "BobSoccer".

Напомним, ранее "Зенит" подписал вратаря Андрея Лунева, защитника Ибрагима Цаллагова и хавбека Эрнани.
Теги: Зенит
Сегодня, 08:17
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