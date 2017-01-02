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Источник: Витсель подписал 3-летний контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Полузащитник "Зенита" и сборной Бельгии Аксель Витсель подписал контракт с китайским "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем твиттере.

Сообщается, что Витсель подписал со своим новым клубом 3-летний контракт. Ранее в СМИ называлась сумма трансфера в 20 миллионов, а зарплата игрока может составить 18 миллионов евро в год. При этом журналист не уточняет, договорились ли клубы между собой и когда Витсель прибудет в расположение китайской команды.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 08:25
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