Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марко Девич близок к переходу в донецкий "Олимпик"

Бывший форвард "Рубина" и "Металлиста" Марко Девич близок к переходу в донецкий "Олимпик", передает "Просто Спорт".

Сообщается, что сегодня 33-летний футболист пройдет медицинское обследование в донецком клубе и завтра, скорее всего, подпишет контракт по схеме "1+1".

Напомним, Девич покинул "Рубин" в конце декабря по истечению срока контракта.
Теги: Девич
Сегодня, 08:32
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.