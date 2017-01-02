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Источник: "Зенит" получит за трансфер Витселя 7 миллионов евро

Полузащитник Аксель Витсель будет получать в китайском клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" около 25 млн. евро в год, срок соглашения составит три года, сообщило ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Витсель будет получать зарплату в размере 25 миллионов, "Зенит" получит от перехода семь миллионов плюс бонусы", - сказал источник.

Ранее журналист Sky Sports Фабрицио Романо в твиттере объявил, что 27-летний бельгиец заключил с китайским клубом трехлетний контракт.
Теги: Витсель Зенит
Сегодня, 08:50
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 09:56) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Зачем его туда понесло, деньги в головах у игроков... Лишь деньги и неважно где играть. Противно.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Spartak_4ever Kg (Сегодня, 09:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Всего 7лимонов? а то бомжи мечтали о 25ти лимонах. Китаезы выходит крупно нагнали бомжар
Регистрация: 8.09.2011
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