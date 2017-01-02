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"Спартак" проявляет интерес к 21-летнему защитнику "Коринтианса"

Левый защитник "Коринтианс" Мойзес Барбоза попал в список интересов московского "Спартака", информирует Yahoo.

Сообщается, что красно-белые рассматривают возможность приобретения 21-летнего бразильца, который провел минувший сезон на правах аренды в клубе второго дивизиона "Баия".
Теги: Спартак
Сегодня, 09:07
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