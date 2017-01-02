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Усэйн Болт дозвонился до эфира клубного телеканала "Манчестер Юнайтед" (видео)

Девятикратный олимпийский чемпион спринтер Усэйн Болт после победы "Манчестер Юнайтед" над "Мидлсбро" (2:1) в матче 19-го тура АПЛ решил позвонить в эфир клубного канала, чтобы поздравить команду с успехом.

Ведущая MUTV Менди Хенри не узнала ямайского спортсмена и осторожно представила звонившего как «Усэйна из Ямайки».

После передачи она призналась, что не поверила, что ей звонит настоящий Болт. Сам спортсмен, известный своей любовью к "МЮ", вскоре подтвердил в "твиттере", что звонил именно он.

ВИДЕО - здесь

Чемпионат
Теги: Манчестер Юнайтед
Сегодня, 09:21
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