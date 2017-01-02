Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Диего Коста: летом я мог уйти из "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что летом мог вернуться в мадридский "Атлетико".

"Да, летом я мог уйти и вернуться в "Атлетико". Была возможность, и я едва не ушел. Причины? Это из-за семьи и Лондона, но не из-за "Челси".

Болельщики здесь меня любят, так что меня все устраивает. Важно и то, что тренер заверил, что рассчитывает на меня", - цитирует Косту The Telegraph.
Теги: Коста Челси
Сегодня, 09:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.