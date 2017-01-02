Диего Коста: летом я мог уйти из "Челси"

Нападающий "Челси" Диего Коста рассказал, что летом мог вернуться в мадридский "Атлетико".



"Да, летом я мог уйти и вернуться в "Атлетико". Была возможность, и я едва не ушел. Причины? Это из-за семьи и Лондона, но не из-за "Челси".



Болельщики здесь меня любят, так что меня все устраивает. Важно и то, что тренер заверил, что рассчитывает на меня", - цитирует Косту The Telegraph.