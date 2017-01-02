Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джорджиньо Вейналдум: конечно, я хочу, чтобы Промес перешел в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал информацию о возможном трансфере вингера "Спартака" Квинси Промеса в мерсисайдский клуб.

"Думаю, Квинси знает, насколько велик "Ливерпуль". По крайней мере я знал об этом еще до своего перехода. Конечно, хочу, чтобы он перешел в "Ливерпуль", потому что он хороший игрок и человек, который может помочь команде.

Не знаю, насколько история с его возможным переходом правдива, я не разговаривал с ним об этом, читал лишь про это в газетах и интернете", – сказал Вейналдум.

Sports.ru
Теги: Промес Ливерпуль
Сегодня, 09:56
Напечатать
0
(0)
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.