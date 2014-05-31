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Аксель Витсель: "Ювентус" - топ-клуб, но предложение из Китая значимо для моей семьи
Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, почему предпочел "Ювентусу" китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ранее сообщалось, что бельгиец подписал 3-х летний контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать 18 миллионов евро в год.
"Мне было непросто сделать выбор. "Ювентус" – это отличная команда, топ-клуб, но с другой стороны - предложение из Китая слишком значимо для моей семьи.
Благодарен руководству "Ювентуса", они вели себя по-джентльменски. Может быть, в будущем наши пути наконец-то пересекутся", - цитирует Витселя Tuttosport.
"Мне было непросто сделать выбор. "Ювентус" – это отличная команда, топ-клуб, но с другой стороны - предложение из Китая слишком значимо для моей семьи.
Благодарен руководству "Ювентуса", они вели себя по-джентльменски. Может быть, в будущем наши пути наконец-то пересекутся", - цитирует Витселя Tuttosport.
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