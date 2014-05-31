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Аксель Витсель: "Ювентус" - топ-клуб, но предложение из Китая значимо для моей семьи

Полузащитник "Зенита" Аксель Витсель рассказал, почему предпочел "Ювентусу" китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Ранее сообщалось, что бельгиец подписал 3-х летний контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", где будет получать 18 миллионов евро в год.

"Мне было непросто сделать выбор. "Ювентус" – это отличная команда, топ-клуб, но с другой стороны - предложение из Китая слишком значимо для моей семьи.

Благодарен руководству "Ювентуса", они вели себя по-джентльменски. Может быть, в будущем наши пути наконец-то пересекутся", - цитирует Витселя Tuttosport.
Теги: Витсель Ювентус Зенит
Сегодня, 11:16
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42
(8)
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№42 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 13:51) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи микрофон!


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№41 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:50) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Все правильно
Регистрация: 15.03.2009
№40 Написал: imaginary (Сегодня, 13:31) #
  • -1
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Болеет за:
«Краснодар»
Витселю 27, успеет и пару лет в Китае заработать и в Европу вернуться
Регистрация: 7.02.2010
№39 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:22) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Ювентус доэкономился...)


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№38 Написал: junga Нижний Новгород (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Prokurator
Рад за Ювентус, который считал, что все уже на мази. Типа можно не платить в кассу, договорились игроком, ударили по рукам, все дела. И тут такой пятнистый прилетает.


Все верно! Прилетела ответочка Юве за жадность и хитрожопость, думали нахалявку договорить игрока с контрактом, но все встало на свои места. А тема с китаем пока актуально надо этим пользоваться. Китай популизирует футбол за счет европейских звезд привлекая их баблом, этот проект года на 2-3, потом все это заглохнет.


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010
№37 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
мог бы и попозже..
жадный микрофон по-ходу..
не зря в болоте мариновался..

Мне кажется он просто реально понял что в Юве все равно будет шлифовать лавку. И смысл перехода тогда??? поставить галочку в резюме??? через пару лет все равно Китай.
Регистрация: 2.02.2012
№36 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 13:08) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок

Ты дитё, ещё раз повторю. Если у меня уже есть пятьдесят миллионов Евро, то срать мне на твою работу в жопе за любые деньги. Не приводи детсадовские аналогии.

Вот по этому у вас их нет даже сотой части) Подумайте об этом)
Регистрация: 27.09.2015
№35 Написал: СтС Москва (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (5)

Ситуация принципиально ничем не отличается от момента его перехода в Зенит.
Только возраст увеличился и количество денег.


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31.05.2014: "На ЧМ так и будет.
1:1, 1:1, 0:1".
Регистрация: 2.09.2007
№34 Написал: Rushan22 (Сегодня, 13:01) #
  • +1
  •  (1)

С одной стороны молодец,а с другой поступил как кидок с юве
Регистрация: 6.08.2016
№33 Написал: kusha64 Курган (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно сделал.
Регистрация: 11.08.2015
№32 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: QoshaK
Ну вы не обманывайте себя то))) Вам предложат работу в Газпроме за 50к либо работу в жопе за гарантированные 250к. Я думаю сильно призадумаетесь. Либо детям кучу материальных благ либо грамоты на стене.


Ты дитё, ещё раз повторю. Если у меня уже есть пятьдесят миллионов Евро, то срать мне на твою работу в жопе за любые деньги. Не приводи детсадовские аналогии.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№31 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:50) #
  • +3
  •  (5)

Цитата: Сибирячок
Епать, ты дегенерат. За Ювентус играть и за Скудетто очередь в миллион игроков. А п р о с т и т у т к и Витсели в очереди за бабками, а не за титулами.

Витселей можно понять только в том случае, когда карьера на исходе и шансов выиграть что-либо просто ноль, а позади и победы в Лиге чемпионов и 10 золотых медалей.

Ну вы не обманывайте себя то))) Вам предложат работу в Газпроме за 50к либо работу в жопе за гарантированные 250к. Я думаю сильно призадумаетесь. Либо детям кучу материальных благ либо грамоты на стене.
Регистрация: 27.09.2015
№30 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
рано с футболом закончил


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№29 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 12:38) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
"Ювентус" - топ-клуб, но денег в Китае платят больше..Такое впечатле..что Зенит,держал китайский клуб с его предложением,как джокер..
Регистрация: 31.10.2013
№28 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:38) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: QoshaK
Макаронники до выпендривались со своей "жесткой" позицией. Так им и надо. В следующий раз будут по сговорчивей. На каждую хитрую ж... есть свой хитрый болт)

Епать, ты дегенерат. За Ювентус играть и за Скудетто очередь в миллион игроков. А п р о с т и т у т к и Витсели в очереди за бабками, а не за титулами.

Витселей можно понять только в том случае, когда карьера на исходе и шансов выиграть что-либо просто ноль, а позади и победы в Лиге чемпионов и 10 золотых медалей.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№27 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:36) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
У "Тяньцзинь Цюаньцзянь",- миллиарды болельщиков!!!

Боярышник новогодний выходит?
Регистрация: 19.03.2011
№26 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:35) #
  • +4
  •  (6)

Честно сказал. Этот контракт для его семьи судьбоносный , так что удачи и молодец что правду сказал.Китайцы молодцы они футбол поднимут,они знают чего хотят...удачи.


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:34) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У "Тяньцзинь Цюаньцзянь",- миллиарды болельщиков!!! confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 12:31) #
  • +6
  •  (12)

Макаронники до выпендривались со своей "жесткой" позицией. Так им и надо. В следующий раз будут по сговорчивей. На каждую хитрую ж... есть свой хитрый болт)
Регистрация: 27.09.2015
№23 Написал: olegan кениг (Сегодня, 12:29) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да будет тебе известно,- что "Тяньцзинь Цюаньцзянь", это китайский спартак, только без шлака.
Гордись, гуманоид!

Eбaть ты дура!
Регистрация: 19.03.2011
№22 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 12:28) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Европейские ценности не такие уж и ценные... Китайские ценнее. smile
Регистрация: 5.04.2015
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:26) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: foxship
Я просто уверен, что каждый из тех кто тут орет больше всех, продастся (простите, прейдет на другую работу) за гораздо меньшую зарплату. Есть такой тип людей (с духовными скрепами), которые всех других поучают жить, а копнешь... Лучше бы промолчали. Авось сочли бы за умных.

Я уверен, что есть те же самые, кто за лишнюю тысячу продадут не только себя, семью и родину, но свою собственную задницу.
Или ты сейчас оправдываешь Витселя тем, что ему жрать нечего? Его денег и так хватит на всю оставшуюся жизнь внукам. Запомни, не всё продаётся. Мечта входит в их число.

Адвокатам Витселя пишу. Когда вы применяете детские аналогии по отношению к богатым футболистам, приводя в примеры нищих юзеров, вы поступаете как детсадовцы. Да, нищий юзер готов променять иногда зарплату в 1 000 евро на зарплату в 10 000 и это иногда оправданно. А когда у человека уже есть 50 миллионов, то продавать мечту сыграть за Юве ради даже сотни лямов - это не всегда оправданно. Миллионеров много, гораздо больше, чем тех кто вошёл в историю, как обладатель Скудетто, Кубка Лиги Чемпионов и прочих достижений.

Эти призы не купить потом за китайские деньги.

Так что пилите свои жопы за лишнюю тысячу, Шурики и прочие Кутарбы.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: tuner (Сегодня, 12:25) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Люди гибнут за металл, а ему предстоит всего лишь побегать по китайской травке. Нормальное решение для ответственного семьянина. Если предложат ещё больше, может и натурализоваться. Имя и фамилия вполне приемлемы для китайского прононса. smile
Регистрация: 29.08.2015
№19 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Все красиво, для клуба и для игрока...только "эксперты" как-то не очень...глупый менеджмент, бесплатно уходит, бла-бла... smile
Регистрация: 15.12.2013
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:12) #
  • +1
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
позорник, еще про семью говорит...

Да будет тебе известно,- что "Тяньцзинь Цюаньцзянь", это китайский спартак, только без шлака.
Гордись, гуманоид!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:10) #
  • -5
  •  (13)

мог бы и попозже..
жадный микрофон по-ходу..
не зря в болоте мариновался.. smile


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№16 Написал: s.o.b. (Сегодня, 12:03) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Витсель
Благодарен руководству "Ювентуса", они вели себя по-джентльменски. Может быть, в будущем наши пути наконец-то пересекутся


Цитата: Джузеппе Маротта
Если вы отвергаете "Юве" однажды, то "Юве" просто ищет в другом месте
Регистрация: 16.09.2010
№15 Написал: boris.grecmak (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (6)

Цитата: stepanmlc
позорник, еще про семью говорит... после 30 мог бы и уехать, а сейчас самый пик карьеры, перешел бы в Юве, стал бы чемпионом Италии, боролся бы за кубок ЛЧ, было бы что детям рассказать, а что сейчас...


Скоро китайская лавочка закроется - надо спешить...
Регистрация: 1.02.2012
№14 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 12:01) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Я просто уверен, что каждый из тех кто тут орет больше всех, продастся (простите, прейдет на другую работу) за гораздо меньшую зарплату. Есть такой тип людей (с духовными скрепами), которые всех других поучают жить, а копнешь... Лучше бы промолчали. Авось сочли бы за умных.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009
№13 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:01) #
  • +13
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Нормальное решение нормального человека, особенно когда зарплата будет выше в 10 раз... Любой бы так поступил, кроме тех игроков, которые много зарабатывают на рекламе, например, Роналду, он и так на одной рекламе уже - миллиардер.
Регистрация: 24.09.2013
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