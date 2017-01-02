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Сергей Семак осмотрел инфраструктуру "Уфы" (видео)

ФК "Уфа" на своем опубликовал видеоролик, в котором новый главный тренер команды Сергей Семак знакомится с клубом и его инфраструктурой. Семаку показали раздевалки и другие объекты клуба.

Теги: Семак Уфа
Сегодня, 11:40
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