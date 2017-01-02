Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ромуло готов отказаться от зарплаты в "Спартаке" ради перехода во "Фламенго"

Полузащитник "Спартака" Ромуло проведет переговоры с руководством красно-белых по вопросу ухода из клуба. информирует портал Сoluna do Flamengo.

Сообщается, 26-летний футболист в зимнее трансферное око хочет перейти в бразильский "Фламенго". По информации издания, Ромуло готов отказаться от своей зарплаты в "Спартаке" ради возвращения в Бразилию.
Теги: Ромуло Спартак
Сегодня, 11:54
Напечатать
12
(1)
№12 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: 4 звезды
по мастерству ростовских костоломов

Ростовская обезьяна, лужниковская синтетика и бразильские эскулапы. Смертельный коктейль для карьеры игрока.
Регистрация: 22.09.2009
№11 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:05) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Он.... не хочет.... стать.... чемпионом. pensive

может ветры северные? дурные?..ведь запах же.
Регистрация: 6.09.2013
№10 Написал: Donald Kuk (Сегодня, 12:37) #
  • -2
  •  (14)

Для бразильца Фламенго это почти тоже, что для россиянина Спартак. Большинство мечтают играть именно в этих клубах.
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:26) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Он.... не хочет.... стать.... чемпионом. pensive


Он станет им, если провёл за Спартак необходимый минимум матчей.
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:20) #
  • +3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Он.... не хочет.... стать.... чемпионом. pensive


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№7 Написал: 4 звезды (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (13)

[/quote]РОМУЛО ГОТОВ ОТКАЗАТЬСЯ[quote]

да спартак уже давно отказался от него, как игрока стартового состава, но не по своей воле, а по мастерству ростовских костоломов
Регистрация: 7.12.2016
№6 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:17) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
в славный футбольный Китай проводи

Уже проводил. Причем, добрыми словами, а не как принято у вас провожать игроков, отдавших годы вашей никчемной недокоманде, словами: "Дерево", "ш***а", "Не потеря", и т.д.
Регистрация: 13.08.2015
№5 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:11) #
  • -5
  •  (19)

Цитата: Болельщик812
Витсель и Ломбертс никогда не сачковали.

да ты сам адекватен ли?
Или похмелье мучает? smile
шуруй на ветку с микрофоном, помаши ему ручкой.. далёкий путь в славный футбольный Китай проводи laughing
а то тут трёшься..


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№4 Написал: myspartaksuperclub (Сегодня, 12:11) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»


Ромуло готов отказаться от зарплаты в "Спартаке" ради перехода во "Фламенго"

а он что, хотел зарплату сразу в двух клубах получать


--------------------
болельщик спартака и в лихие 90-е
Регистрация: 15.12.2016
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Цитата: Болельщик812
Сложно представить, что придется сделать Промесу, чтобы вырваться из этого плена

Микрофону с Ломбертсом расскажи, мыслитель, мля..
Диоген в бочке философствовал, а ты в мусорном бачке?! smirk

Витсель и Ломбертс никогда не сачковали. Отработали на славу.
А вот к вам только за баблом приходят - на лавочке посидеть. У Ромуло, видать, просто задница затекла и утомили неадекватные болельщики свиного недоклуба. Вот и от денег уже отказывается, лишь бы свалить.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 12:03) #
  • +2
  •  (20)

Цитата: Болельщик812
Сложно представить, что придется сделать Промесу, чтобы вырваться из этого плена

Микрофону с Ломбертсом расскажи, мыслитель, мля..
Диоген в бочке философствовал, а ты в мусорном бачке?! smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (24)
Болеет за:
«Зенит»
Ромуло очень долго работал над этим побегом. Даже играть практически перестал с самого начала. Теперь вот от зарплаты отказываться.
Сложно представить, что придется сделать Промесу, чтобы вырваться из этого плена. Разве что ноги отрубить самому себе.
Регистрация: 13.08.2015
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.