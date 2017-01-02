Никита Симонян: Пеле запомнил Царева на всю жизнь

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:57
Хосеп Гвардиола: мы проиграли "Ливерпулю" в равной игре (2)
Хосеп Гвардиола: мы проиграли "Ливерпулю" в равной игре (2)
Вчера 23:12
Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео) (8)
Джейми Каррагер: Жиру забил лучший гол сезона (видео) (8)
Вчера 23:07
Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото) (3)
Тони Кроос напомнил о разгроме Бразилии на ЧМ-2014 (фото) (3)
Вчера 22:31
Хуан Бернат надеется вернуться в сборную Испании
Хуан Бернат надеется вернуться в сборную Испании
Вчера 22:19
Представитель Витселя: Аксель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом (3)
Представитель Витселя: Аксель не подписывал соглашений с каким-либо китайским клубом (3)
Вчера 21:26
Антонио Конте: хочу, чтобы Куртуа остался в "Челси" (1)
Антонио Конте: хочу, чтобы Куртуа остался в "Челси" (1)
Вчера 21:20
"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"
"Ливерпуль" интересуется вратарем "Бенфики"
Вчера 21:01
"МЮ" может приобрести Гризманна и Сауля
"МЮ" может приобрести Гризманна и Сауля
Вчера 20:51
"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"
"Арсенал" одержал победу над "Кристал Пэлас"
Вчера 20:43
"Краснодар" сделал предложение Ренату Янбаеву (2)
"Краснодар" сделал предложение Ренату Янбаеву (2)
Вчера 20:27
Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива" (8)
Роман Шишкин не поедет на первый сбор "Локомотива" (8)
Вчера 20:23
Герман Ткаченко: Дзагоев никуда не перейдет (22)
Герман Ткаченко: Дзагоев никуда не перейдет (22)
Вчера 20:12
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (4)
"Терек" отзаявил Садаева и Уциева (4)
Вчера 19:30
Аксель Витсель решил продолжить карьеру в Китае? (54)
Аксель Витсель решил продолжить карьеру в Китае? (54)
Вчера 19:16
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
Валерий Газзаев: если кто-то попадается на допинге – не надо применять санкции к целой сборной (1)
Никита Симонян: Пеле запомнил Царева на всю жизнь
Советский футболист Виктор Царев был таким цепким игроком, что бразилец Пеле запомнил его на всю жизнь после матча чемпионата мира 1958 года. Об этом рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.
Напомним, Царев сегодня ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он всю карьеру провел в московском "Динамо" (1954-1966).
"Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.
Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь.
Соперничали мы с ним только на поле, а так всегда были в хороших добрых отношениях. Надо отдать должное Виктору - он был потрясающим полузащитником. Трудно вспомнить у нас футболиста, который играл бы так же цепко", - цитирует Симоняна ТАСС.
Напомним, Царев сегодня ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он всю карьеру провел в московском "Динамо" (1954-1966).
"Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.
Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь.
Соперничали мы с ним только на поле, а так всегда были в хороших добрых отношениях. Надо отдать должное Виктору - он был потрясающим полузащитником. Трудно вспомнить у нас футболиста, который играл бы так же цепко", - цитирует Симоняна ТАСС.
|Информация
|Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.