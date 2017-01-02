Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Никита Симонян: Пеле запомнил Царева на всю жизнь

Советский футболист Виктор Царев был таким цепким игроком, что бразилец Пеле запомнил его на всю жизнь после матча чемпионата мира 1958 года. Об этом рассказал первый вице-президент РФС Никита Симонян.

Напомним, Царев сегодня ушел из жизни в возрасте 85 лет. Он всю карьеру провел в московском "Динамо" (1954-1966).

"Помню, как-то в Москву приезжал Пеле. Мы поздоровались, он лукаво улыбнулся и извинился за то, что бразильцы обыграли сборную СССР на чемпионате мира 1958 года со счетом 2:0. А потом вдруг Пеле меня спросил, кто у нас играл под пятым номером. Я ответил, что Царев.

Именно Царев опекал Пеле, и именно игра со сборной СССР стала единственной для Пеле, в которой он не забил на том чемпионате. Получается, что Пеле запомнил Царева на всю жизнь.

Соперничали мы с ним только на поле, а так всегда были в хороших добрых отношениях. Надо отдать должное Виктору - он был потрясающим полузащитником. Трудно вспомнить у нас футболиста, который играл бы так же цепко", - цитирует Симоняна ТАСС.
Теги: Симонян
Сегодня, 12:20
Напечатать
2
(1)
№2 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 12:54) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Игорь Казьмин
Никита Павлович извините как хав может опекать форварда, вы чиновник и при чём плохой ,Царёв фигура и не когда не изменял своим принципам а вот вы ....

С чего ты решил, что Пеле был форвардом, дядя?
Регистрация: 24.09.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (0)

Никита Павлович извините как хав может опекать форварда, вы чиновник и при чём плохой ,Царёв фигура и не когда не изменял своим принципам а вот вы ....


--------------------
игорь
Регистрация: 11.11.2016
Информация


Не зарегистрированным пользователям запрещено оставлять комментарии. Вы можете пройти быструю регистрацию и присоедениться к обсуждению новостей.