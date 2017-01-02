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Роман Зобнин: в 2017-м, если честно, жду, что мы со "Спартаком" выиграем чемпионство
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих ожиданиях от наступившего 2017 года.
"То, с каким счетом завершаешь последнюю встречу [перед зимним перерывом], конечно, влияет. Пауза очень долгая, если последнюю игру проиграл, весь отпуск думаешь об этом, на настроение это сильно влияет, все равно негатив остается внутри, что ты чего-то не сделал, а если побеждаешь, то в отпуск уходишь совсем по-другому.
Все постепенно: ставлю цели и стараюсь их достигать, то, что сейчас все идет, так как я хочу – это даже словами не описать. Надеюсь прогрессировать и радовать болельщиков, семью, помогать родителям, друзьям.
Что касается уходящего года, всех целей удалось достичь, все хорошо сложилось, а в следующем году буду ставить другие цели, но какие – секрет раскрывать не буду. Надеюсь, что все сбудется.
В 2016-м для меня самым большим событием стал вызов в сборную и закрепление в составе, а в 2017-м, если честно, жду, что мы со "Спартаком" займем первое место в чемпионате", – цитирует Зобнина "Р-Спорт".
"То, с каким счетом завершаешь последнюю встречу [перед зимним перерывом], конечно, влияет. Пауза очень долгая, если последнюю игру проиграл, весь отпуск думаешь об этом, на настроение это сильно влияет, все равно негатив остается внутри, что ты чего-то не сделал, а если побеждаешь, то в отпуск уходишь совсем по-другому.
Все постепенно: ставлю цели и стараюсь их достигать, то, что сейчас все идет, так как я хочу – это даже словами не описать. Надеюсь прогрессировать и радовать болельщиков, семью, помогать родителям, друзьям.
Что касается уходящего года, всех целей удалось достичь, все хорошо сложилось, а в следующем году буду ставить другие цели, но какие – секрет раскрывать не буду. Надеюсь, что все сбудется.
В 2016-м для меня самым большим событием стал вызов в сборную и закрепление в составе, а в 2017-м, если честно, жду, что мы со "Спартаком" займем первое место в чемпионате", – цитирует Зобнина "Р-Спорт".
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