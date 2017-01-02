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Роман Зобнин: в 2017-м, если честно, жду, что мы со "Спартаком" выиграем чемпионство

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о своих ожиданиях от наступившего 2017 года.

"То, с каким счетом завершаешь последнюю встречу [перед зимним перерывом], конечно, влияет. Пауза очень долгая, если последнюю игру проиграл, весь отпуск думаешь об этом, на настроение это сильно влияет, все равно негатив остается внутри, что ты чего-то не сделал, а если побеждаешь, то в отпуск уходишь совсем по-другому.

Все постепенно: ставлю цели и стараюсь их достигать, то, что сейчас все идет, так как я хочу – это даже словами не описать. Надеюсь прогрессировать и радовать болельщиков, семью, помогать родителям, друзьям.

Что касается уходящего года, всех целей удалось достичь, все хорошо сложилось, а в следующем году буду ставить другие цели, но какие – секрет раскрывать не буду. Надеюсь, что все сбудется.

В 2016-м для меня самым большим событием стал вызов в сборную и закрепление в составе, а в 2017-м, если честно, жду, что мы со "Спартаком" займем первое место в чемпионате", – цитирует Зобнина "Р-Спорт".
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 12:25
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(2)
№3 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 13:49) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ждун
Регистрация: 15.03.2009
№2 Написал: Николаич Московская обл (Сегодня, 12:45) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Динамо» М
Рома... х*й ты увидешь чемпионство.... уж лучше бомжи... а крысам... х*й! smile
с новым годом!


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"советую не советую давать советы" цитата Новик FCDIN.COM
Регистрация: 12.03.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:31) #
  • 0
  •  (2)

Все ждут Роман.У Вас всё есть для достижения этой цели. Верим в Вас.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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